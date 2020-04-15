В Киеве COVID-19 заразились 612 человек: данные на 15 апреля
В Киеве за минувшие сутки, 14 апреля, коронавирус COVID-19 обнаружили у 61 человека. Всего зараженных – 612. От осложнений болезни умер один человек.
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Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга 15 апреля, который транслировала пресс-служба КГГА на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Среди больных: 26 женщин в возрасте от 26 до 65 лет, 29 мужчин в возрасте от 20 до 67 лет и 6 детей. В больницы столицы госпитализировали 28 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.
"Из случаев, зарегистрированных за минувшие сутки, еще 1 – в Киево-Печерской лавре, три – в Ионинском монастыре", – добавил Кличко.
Лабораторно подтверждены случаи COVID-19 по районам:
Печерский – +16
Шевченковский – +4
Соломенский – +8
Днепровский – +2
Святошинский – +4
Деснянский – +5
Подольский – 0
Голосеевский – +2
Оболонский – +1
Дарницкий – +19
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на среду, 15 апреля, в Украине официально 3764 подтверждены случая заражения COVID-19.