В Киеве COVID-19 заразились 612 человек: данные на 15 апреля

Тимур Григоренко Кияни 12:01, 15.04.2020 Обновлено: 12:36, 15.04.2020

В Киеве за минувшие сутки, 14 апреля, коронавирус COVID-19 обнаружили у 61 человека. Всего зараженных – 612. От осложнений болезни умер один человек.

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Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга 15 апреля, который транслировала пресс-служба КГГА на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Среди больных: 26 женщин в возрасте от 26 до 65 лет, 29 мужчин в возрасте от 20 до 67 лет и 6 детей. В больницы столицы госпитализировали 28 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

"Из случаев, зарегистрированных за минувшие сутки, еще 1 – в Киево-Печерской лавре, три – в Ионинском монастыре", – добавил Кличко.

Лабораторно подтверждены случаи COVID-19 по районам:

  • Печерский – +16

  • Шевченковский – +4

  • Соломенский – +8

  • Днепровский – +2

  • Святошинский – +4

  • Деснянский – +5

  • Подольский – 0

  • Голосеевский – +2

  • Оболонский – +1

  • Дарницкий – +19

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на среду, 15 апреля, в Украине официально 3764 подтверждены случая заражения COVID-19.

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