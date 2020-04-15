В Киеве за минувшие сутки, 14 апреля, коронавирус COVID-19 обнаружили у 61 человека. Всего зараженных – 612. От осложнений болезни умер один человек.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга 15 апреля, который транслировала пресс-служба КГГА на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Среди больных: 26 женщин в возрасте от 26 до 65 лет, 29 мужчин в возрасте от 20 до 67 лет и 6 детей. В больницы столицы госпитализировали 28 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

"Из случаев, зарегистрированных за минувшие сутки, еще 1 – в Киево-Печерской лавре, три – в Ионинском монастыре", – добавил Кличко.

Лабораторно подтверждены случаи COVID-19 по районам:

Печерский – +16

Шевченковский – +4

Соломенский – +8

Днепровский – +2

Святошинский – +4

Деснянский – +5

Подольский – 0

Голосеевский – +2

Оболонский – +1

Дарницкий – +19

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на среду, 15 апреля, в Украине официально 3764 подтверждены случая заражения COVID-19.