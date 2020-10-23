В Киеве COVID-19 заразились рекордные 635 человек

За минувшие сутки, 22 октября, коронавирусом в Киеве заразились 635 человек, что стало новым рекордом по суточному приросту.

Всего в столице зафиксировали 33 135 случаев COVID-19. Об этом сообщается на портале СНБО.

При этом 656 случаев оказались летальными, за сутки умерло 14 пациентов.

Выздоровели уже 11 489 человек, за последние сутки – 185 человек.

В Киевской области за сутки были выявлены 270 новых случаев инфицирования, всего – 13 958. При этом умерли 319 пациентов (+16 за сутки), выздоровели – 7528 (+30 за сутки).

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 23 октября в Украине официально подтверждены 330 396 случаев коронавирусной инфекции. Из них 7517 – выявлены за минувшие сутки, что стало новым рекордом.