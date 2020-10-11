В Киеве COVID-19 заразились еще более 500 человек за сутки

В Киеве по состоянию на утро 11 октября зафиксировали 27 497 случаев коронавируса. За минувшие сутки заболевание обнаружили у 502 жителей столицы.

Соответствующие данные появились на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса от СНБО, их также подтвердил в Telegram мэр города Виталий Кличко.

Всего в Киеве 481 летальный случай, вызванный вирусом, из них за минувшие сутки – 12.

Заболели:

290 женщин в возрасте от 19 до 85 лет;

188 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет;

10 девочек от одного месяца до 17 лет и 14 мальчиков от одного до 17 лет.

Заболели, в частности, 17 медиков.

В больницы столицы попали 60 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 126, в Оболонском – 82 и в Днепровском – 65 случаев.

Выздоровели уже 9702 пациента. За сутки болезнь преодолели 75 человек.

В Киевской области за сутки были выявлены 204 новых случая инфицирования, всего – 11 096. При этом умерли 233 пациента (+4 за сутки), выздоровели – 6598 (+133 за сутки).

СНБО

СНБО

Telegram Виталия Кличко

Скрин Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 11 октября в Украине официально подтверждены 261 304 случая коронавирусной инфекции. Из них 4768 – выявлены за минувшие сутки.