В Киеве COVID-19 заболели еще почти 700 человек

В Киеве по состоянию на утро 1 ноября зафиксировали 38 238 случаев коронавируса. За минувшие сутки заболевание обнаружили у 689 жителей столицы.

За сутки в городе умерли 12 пациентов, всего от COVID-19 произошло 778 летальных случаев. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

Выздоровели за прошедшие сутки 50 человек. Всего коронавирус преодолели 12 912 жителей Киева.

В Киевской области за сутки были выявлены 352 новых случая инфицирования, всего – 16 816. При этом умерли 405 пациентов (+9 за сутки), выздоровели – 8037 (+104 за сутки).

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 1 ноября в Украине официально подтверждены 395 440 случаев коронавирусной инфекции. Из них 7959 – обнаружены за минувшие сутки.