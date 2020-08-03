В Киеве COVID-19 заболели еще более ста человек.

Коронавирусом в Киеве за минувшие сутки, 2 августа, заболели еще 102 человека. Всего COVID-19 было подтверждено у 8554 киевлян.

Об этом сообщил глава города Виталий Кличко в Telegram. По его словам, среди новых больных – шесть медицинских работников.

Так, накануне заболели:

44 женщины в возрасте от 21 до 73 лет

54 человека в возрасте от 18 до 73 лет

4 девочки от 3 до 17 лет.

В Киеве COVID-19 заболели еще более ста человек: Кличко озвучил свежую статистику Віталій Кличко / Telegram

В больницы столицы госпитализировали 14 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 19, в Шевченковском – 18, в Деснянском – 17 случаев.

Кроме того, мэр отметил: всего коронавирус унес жизни 135 киевлян.

В Киеве COVID-19 заболели еще более ста человек: Кличко озвучил свежую статистику Віталій Кличко/Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на понедельник, 3 августа, в Украине официально зарегистрировано 73 158 случаев коронавируса. Из них 990 – было выявлено за последние сутки.