В Киеве COVID-19 заболели еще более ста человек: Кличко озвучил свежую статистику
В Киеве COVID-19 заболели еще более ста человек.
Коронавирусом в Киеве за минувшие сутки, 2 августа, заболели еще 102 человека. Всего COVID-19 было подтверждено у 8554 киевлян.
Об этом сообщил глава города Виталий Кличко в Telegram. По его словам, среди новых больных – шесть медицинских работников.
Так, накануне заболели:
44 женщины в возрасте от 21 до 73 лет
54 человека в возрасте от 18 до 73 лет
4 девочки от 3 до 17 лет.
В Киеве COVID-19 заболели еще более ста человек: Кличко озвучил свежую статистику Віталій Кличко / Telegram
В больницы столицы госпитализировали 14 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 19, в Шевченковском – 18, в Деснянском – 17 случаев.
Кроме того, мэр отметил: всего коронавирус унес жизни 135 киевлян.
В Киеве COVID-19 заболели еще более ста человек: Кличко озвучил свежую статистику Віталій Кличко/Telegram
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на понедельник, 3 августа, в Украине официально зарегистрировано 73 158 случаев коронавируса. Из них 990 – было выявлено за последние сутки.