В Киеве COVID-19 заболели еще более 440 человек

Мирослав Семенюк Кияни 12:22, 15.10.2020 Обновлено: 13:32, 15.10.2020

В Киеве по состоянию на утро 15 октября зафиксировали 28 957 случаев коронавируса. За минувшие сутки заболевание обнаружили у 445 жителей столицы.

Как сообщил в Telegram мэр столицы Виталий Кличко, за сутки 17 летальных случаев. Всего от COVID-19 в городе умерли 535 человек.

Заболели:

  • 252 женщины в возрасте от 18 до 89 лет;

  • 159 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет;

  • 18 девочек от 4 до 17 лет и 16 мальчиков от 2 лет до 17.

Заболели также 16 медиков.

В больницы Киева госпитализировали 56 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 57 человек. Всего коронавирус преодолели 10 286 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 106, в Соломенском – 67 и в Оболонском – 52 случая.

Telegram Виталия Кличко
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Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 15 октября в Украине официально подтверждены 281 239 случаев коронавирусной инфекции. Из них 5 062 – обнаружены за прошедшие сутки.

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