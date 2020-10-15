В Киеве COVID-19 заболели еще более 440 человек
Всего в Киеве 535 летальных случаей, вызванных коронавирусом
За минувшие сутки болезнь преодолели 57 человек
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе столицы
В Киеве по состоянию на утро 15 октября зафиксировали 28 957 случаев коронавируса. За минувшие сутки заболевание обнаружили у 445 жителей столицы.
Как сообщил в Telegram мэр столицы Виталий Кличко, за сутки 17 летальных случаев. Всего от COVID-19 в городе умерли 535 человек.
Заболели:
252 женщины в возрасте от 18 до 89 лет;
159 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет;
18 девочек от 4 до 17 лет и 16 мальчиков от 2 лет до 17.
Заболели также 16 медиков.
В больницы Киева госпитализировали 56 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 57 человек. Всего коронавирус преодолели 10 286 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 106, в Соломенском – 67 и в Оболонском – 52 случая.
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 15 октября в Украине официально подтверждены 281 239 случаев коронавирусной инфекции. Из них 5 062 – обнаружены за прошедшие сутки.