Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе.

Коронавирусом в Киеве за минувшие сутки, 21 августа, заболели еще 179 человек. Всего COVID-19 подтвержден у 11507 киевлян.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram. По его словам, среди новых инфицированных, в том числе 16 детей и шестеро медиков.

Так, за минувшие сутки заболели:

100 женщин в возрасте от 21 до 79 лет

63 человека в возрасте от 19 до 92 лет

5 девочек от 2 до 14 лет и 11 мальчиков от 1 месяца до 8 лет.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Киеве Виталий Кличко / Telegram

В больницы столицы попали 24 пациента. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

По словам Кличко, выздоровели за минувшие сутки 76 человек. Всего коронавирус преодолели 3682 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе – 35, в Дарницком – 27 и в Днепровском районе – 25 случаев.

"Следуя необходимым правилам безопасности, вы заботитесь не только о себе, но и о людях, которые рядом. Не будьте легкомысленными! Берегите себя! ", – призвал Кличко.

В Киеве COVID-19 заболели еще 179 человек: среди них дети и медики. Статистика Виталий Кличко / Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро субботы, 22 августа, в Украине официально подтверждено 102 971 случай коронавирусной инфекции. Из них 2328 выявлено за минувшие сутки.

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