В Киеве COVID-19 заболели более 500 человек за сутки

В Киеве по состоянию на утро 2 ноября зафиксировали 38 745 случаев коронавируса. За минувшие сутки заболевание обнаружили у 507 жителей столицы.

Как сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко, за сутки произошло 9 летальных случаев. Всего от COVID-19 в городе умерли 787 человек.

Заболели:

267 женщин в возрасте от 18 до 83 лет;

88 мужчин в возрасте от 19 до 90 лет;

25 девочек от 2 месяцев до 17 лет и 27 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

Заболели в том числе и 16 медиков.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Соломенском районе – 89, в Голосеевском – 84 и в Днепровском – 71 случай.

В больницы города за сутки госпитализировали 38 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Сегодня в стационарах медучреждений Киева лечатся 1990 больных коронавирусом, из них 39 детей. В тяжелом состоянии находятся 504 пациента. Кислородную поддержку получают 784 человека, под аппаратами ИВЛ – 22 больных. Еще 401 пациент – в больницах с подозрением на COVID-19.

Выздоровели в столице 12 человек. Всего коронавирус преодолели 12 924 жителя Киева.

Telegram Виталия Кличко

Скрин Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 2 ноября коронавирусом в Украине заболели 402 194 человека. Из них 6754 – за последние сутки.