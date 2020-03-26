В Киеве число заболевших коронавирусом выросло до 47 человек.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в четверг, 26 марта. Зафиксированы семь новых инфицированных.

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"Заболели – 4 женщины в возрасте от 22-х до 39-ти лет, двое мужчин – 48 и 62 года и десятилетний мальчик. Двое пациентов госпитализированы в Александровскую больницу столицы. Пятеро – на самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей", – рассказал Кличко.

"Еще раз обращаюсь ко всем: соблюдайте ограничительных мер, ограничьте социальные контакты! Вирус агрессивный и распространяется быстро", – призвал мэр столицы.

Клично озвучил новые данные по коронавирусу в Киеве

Как писал OBOZREVATEL, в Украине официально подтверждено 156 случаев COVID-19. Умерли пять человек и только один вылечился.

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