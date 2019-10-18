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18 октября • обновлено в 10:16
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В Киеве частная клиника торговала органами похищенных людей

4.9т Читать материал на украинском

В Киеве накрыли частную клинику "Медицинский центр Институт семейной медицины плюс", торговавшую человеческими органами на черном рынке.

Об этом сообщает "Информатор". Клиентами клиники значатся не только украинцы, но и иностранцы.

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Во время обысков правоохранители нашли в здании емкости с жидким азотом, на которых были надписи "сердце" и "почки". По словам правоохранителей, они давно следили за медучреждением.

Как стало известно, материалом для продажи служили органы похищенных людей. В здании также нашли большой сейф, где, судя по всему, хранились деньги и документы. Хранилище было сделано на заказ. Спасателям ГСЧС не удалось вскрыть его даже гидравлическими ножницами.

Владелец клиники обвинения в незаконной продаже органов отрицает.

В полиции подтвердили обыски в медучреждении.

"По изъятым вещественным доказательствам назначены соответствующие экспертизы. Сейчас полицейские устанавливают происхождение биологических образцов и с какой целью они там хранились", – отметили в полиции.

В Киеве частная клиника торговала органами похищенных людей

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в Украине тысячи онкобольных не могут получить свои лекарства из-за проволочек в Министерстве здравоохранения.

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Место
Украина Киев
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70rus xxx
70rus xxx
"По чем почки для народа"?
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Галушкин Петро
Галушкин Петро
уграинзге мир
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Следствие вскоре выяснит что ни чем преступным доктора не занимались а было лишь добровольная продажа украинцами своих органов дабы расплатится за комуналку...
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70rus xxx
70rus xxx
Bладимир Ильич, иметь 2 почки,это не позволительная роскошь для селянина.
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