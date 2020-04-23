В Киеве бульдозером снесли вход в зоопарк. Фото и видео

В Киеве уже второй день подряд бульдозером разрушают входные ворота в центральный Киевский зоопарк.

Соответствующие фото и видео опубликовали в сообществе dtp.kiev.ua и Telegram-канале Pavlovsky News 23 апреля (чтобы посмотреть, доскролльте до конца новости).

"Киевский зоопарк проводит реконструкцию. Отныне главный вход будет со стороны ул. Зоологической, где стоит скульптура жирафа. Старый центральный вход буквально разрушили бульдозером", – сказано в сообщении.

Oleksandr Gusev \ Facebook

Старый вход заменит новый с разноцветным жирафом на углу проспекта Победы и улицы Зоологической. Перед новым входом запроектирована площадь, где будут встречаться экскурсионные группы. Рядом находятся заведения общественного питания, магазины сувениров, туалеты, камеры для хранения вещей и большой аквариум как отдельная экспозиция.

Отметим, заведение закрыли из-за карантина 17 марта, перед этим зоопарк пять дней работал, как парк. Отмечают, что ведут демонтаж ворот и турникетов, касс. Территорию оградили шестиметровой защитной сеткой, чтобы строительный мусор не нанес вреда. Через две недели демонтаж планируют завершить.

Как сообщал OBOZREVATEL, Одесский биопарк обратился к украинцам с просьбой поддержать зоопарк во время карантина и помочь прокормить животных. Гражданам предлагают взять под патронат одно или несколько животных и перечислять деньги на счет биопарка.

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