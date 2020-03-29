В Киеве будут штрафовать за шашлыки во время карантина: сколько заплатят

Жителям Киева, которые будут жарить шашлыки в столичных лесах и парках, грозит штраф за нарушение карантина.

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Как сообщил в Facebook советник заместителя мэра Киева Олег Попенко, сейчас в городе проводятся инспекции.

Facebook Олега Попенко

"За нарушение санитарных мероприятий полиция имеет право составлять административные протоколы по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных нарушениях", – отметил он.

Штраф в этом случае составит от 1 тыс. до 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 000 до 34 000 грн).

За разжигание костров в лесах и парках (ст. 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях) предусмотрен штраф от 340 до 1360 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве во время совместных рейдов правоохранителей и нацгвардейцев был зафиксирован ряд нарушений карантина.

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