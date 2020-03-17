В Киеве будут штрафовать продавцов без защитных масок в магазинах

В Киеве магазины будут штрафовать из-за продавцов, которые работают без защитной медицинской маски.

Об этом на брифинге в Киеве сообщил начальник главного управления Госпотребслужбы в столице Олег Рубан.

Чиновник отметил, что продавцы и кассиры должны иметь медмаски или находиться за защитным экраном. Также в магазинах ввели повышенный режим дезинфекции, запретив реализовывать товары в открытом виде.

Карантин в Киеве

"Этот вопрос сейчас проверяется, и кто не будет соблюдать эти требования, будут штрафоваться", – подчеркнул Рубан.

При этом он добавил, что товары на открытых рынках будет реализоваться как и раньше. По его словам, на открытом воздухе существует минимальный риск заражения, к тому же работа рынков обеспечивает "продовольственную безопасность Киева".

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев с 17 марта ввел карантин из-за распространения коронавируса COVID-19 в Украине и мире в целом. Будет ограничено передвижение между городом и другими населенными пунктами Украины (рекомендация), приостановлена работа заведений общественного питания и торговых центров.

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