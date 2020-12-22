В Киеве больницы получат дополнительно 422 млн грн на борьбу с COVID-19, – Марина Порошенко

Киевский городской совет поддержал предложение фракции "Европейская солидарность" о выделении дополнительных 422 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе "ЕС", решение поддержали 115 депутатов. Более десяти киевских медучреждений получат дополнительное финансирование еще до конца года. А мэр Киева Виталий Кличко рассказал, куда еще пойдут средства, сообщила пресс-служба главы столицы.

Во время выступления на внеочередном заседании Киевсовета, которое было инициировано "Европейской солидарностью", председатель постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко подчеркнула, что нужно срочно исправлять катастрофические ошибки, которые власть сделала от начала пандемии.

"С первых дней моей работы во главе постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики я ставлю перед исполнительным органом – Киевской государственной администрацией – актуальные вопросы, которые беспокоят сегодня каждого киевлянина. Достаточно ли делается в столице, чтобы медицинские работники чувствовали себя в безопасности? Получают ли врачи полную поддержку городской власти, в том числе и финансовую? Обеспечены ли пациенты, необходимыми лекарствами и кислородом в процессе лечения? Я убеждена, что именно ответы на эти вопросы в период пандемии коронавируса должны быть ключевым приоритетом любой ответственной власти", – отметила Марина Порошенко.

Она добавила, что именно поэтому уже на первое заседание профильной комиссии был вынесен вопрос о направлении 422 млн грн дополнительных инвестиций на борьбу с короновирусом.

"Речь идет о более десяти столичных больницах, которые уже в ближайшие дни смогут закупить необходимые лекарства для лечения больных COVID-19. Жаль, что этого не было сделано еще летом или осенью. Поэтому эту ошибку мы исправляем уже новым составом Киевсовета. И сегодня мы собрались по нашей инициативе. 422 миллиона – это сотни спасенных жизней уже сегодня. Это – сигнал врачам и пациентам, что киевская власть не оставляет киевлян наедине с болезнью", – убеждена представитель "Европейской солидарности ".

"Но это – только первый шаг. Впереди – в четверг – Киевсовет планирует принимать бюджет столицы на следующий год. К этому документу мы имеем как замечания, так и предложения. Особенно в части, касающейся медицинской сферы. Без этих изменений в бюджет, а это 12 поправок на увеличение финансирования медицинской отрасли на общую сумму в 450 млн грн, бюджет не будет соответствовать запросу киевлян на эффективное, своевременное и современное медицинское обеспечение", – отметила Порошенко.

Она подчеркнула, что фракция призывает к взвешенному и профессиональному подходу к рассмотрению бюджета города на следующий год.

"Чтобы собственным примером показать центральной власти, что во время пандемии мы должны защищать здоровье и жизнь наших граждан, а не закапывать бюджет в асфальт киевских мостов и землю столичных парков", – резюмировала Марина Порошенко.

Кроме того, Кличко также сообщил сообщил о направлении 422 миллионов гривен медицинского бюджета 2020 году на лечение больных COVID-19 и поддержку решения об увеличении доплаты к зарплате медиков вторичного звена медучреждений с января 2021 года. Такое решение поддержали 115 депутатов.

Отмечается, что средства будут направлены во все лечебно-профилактические учреждения, где сегодня оказывают медицинскую помощь больным коронавирусом. Деньги должны быть использованы до конца этого года.

"В 2020 году мы уже выделили всего 417 млн грн. Из резервного фонда и бюджета столицы на борьбу с коронавирусом. Эти средства направили на приобретение лекарственных средств, медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты, закупку ПЦР и ИФА-тестов, кислородных концентраторов, на капитальный ремонт систем поставки кислорода. Сегодня мы выделили дополнительных 422 миллиона гривен. В сумме имеем 839 млн гривен на спасение жизни и здоровья киевлян", – сказал Кличко и поблагодарил депутатов за поддержку такого важного решения.

Также решено увеличить расходы на безвозвратную финансовую помощь медикам коммунальных медучреждений вторичного звена на 2021. Так, с января следующего года ежемесячно, дополнительно к своей зарплате, столичные врачи будут получать – 5000 гривен, медсестры – 4000, младший медперсонал – 2000 гривен.

Соответствующие изменения внесли в программу "Здоровье киевлян" на 2020-2022 годы. Финансовую помощь отриматимуть около 30 000 медицинских работников столицы. На это Киев выделит в следующем году более 1,6 млрд грн.