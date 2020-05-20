В Киеве обнаружены три новые вспышки COVID-19: Кличко озвучил свежие данные

В Киеве за последние сутки количество больных коронавирусной инфекцией увеличилось на 51. Всего в столице 2410 подтвержденных случаев заражения COVID-19 и 54 – летальных.

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Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Среди новых инфицированных 25 женщин возрастом от 22 до 75 лет, три девочки 9, 13 и 16 лет. 19 мужчин от 19 до 77 лет, 4 мальчика от 8 до 12 лет. Выздоровел за сутки 21 человек.

Киев и коронавирус. Иллюстрация

В больницы столицы госпитализировали пять пациентов, другие – лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

Кроме того, по словам Кличко, в Киеве 3 новых очага возгорания COVID-19:

Общежитие на ул. Серповой (3 инфицированных, 7 контактных лиц из 340 жителей).

Общежитие на ул. Киквидзе (2 инфицированных (госпитализированы), 10 контактных лиц с 55 жителей).

Центр социально-психологической реабилитации детей №1 на ул. Маяковского (1 больная медсестра, контактных лиц: 38 из числа персонала и 62 ребенка).

По словам мэра, город готов к тому, чтобы 25 мая открыть метро и сейчас там проводят подготовительные работы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и области по состоянию на утро 19 мая зафиксировали 3604 случая COVID-19.

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