В Киеве более 1500 случаев коронавируса за сутки: Кличко озвучил детальную статистику

В Киеве по состоянию на утро 5 декабря зафиксировали 78 291 случай коронавируса. За минувшие сутки заболевание обнаружили у 1541 жителя столицы.

Как сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко, за сутки произошло 15 летальных случаев. Всего от COVID-19 в городе умерли 1410 человек.

Заболели:

874 женщины в возрасте от 19 до 100 лет;

566 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет;

44 девочки от 7 до 17 лет и 57 мальчиков от 7 месяцев до 17 лет.

Заболели в том числе и 57 медиков. В больницы столицы госпитализировали 113 пациентов, другие – на самоизоляции.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 283, в Дарницком - 253 и в Деснянском – 239 случаев.

Выздоровели в Киеве за сутки 523 человека. Всего коронавирус преодолели 25 108 жителей.

Telegram Виталия Кличко

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Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 5 декабря в Украине официально подтверждено 801 716 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), из них 13 825 – обнаружены за минувшие сутки. В частности, заболели 713 детей и 629 медработников.