В Киеве автомобиль сбил женщину с ребенком и скрылся: первые детали

В Киеве 20 июня автомобиль сбил женщину и ребенка, после чего скрылся с места происшествия.

Авария произошла около 15:30 на пешеходном переходе по ул. Протасов Яр (фото 18+), сообщили в Telegram "Киев Оперативный".

"Неизвестный автомобиль сбил двоих – женщину и ребенка. Сразу после ДТП водитель убежал", – уточнили в соцсети.

На опубликованных снимках видно, что пострадавшие лежат на асфальте в крови, вокруг них столпились люди, которые пытались оказать помощь.

Место аварии Патрульная полиция Киева

Патрульная полиция Киева

ДТП на Протасовом яру

На странице dtp.kiev.ua в Instagram сообщили, что водителя задержали – автомобилем оказался Volkswagen Passat на киевской регистрации. Один из пострадавший – в критическом состоянии.

Водитель скрылся

В полиции уточнили, что поймать подозреваемого водителя удалось очевидцам ДТП.

Место аварии Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, в марте в Броварах Киевской области сотрудник Национальной полиции в состоянии алкогольного опьянения сбил мужчину на пешеходном переходе. Пострадавший скончался.

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