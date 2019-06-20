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В Киеве автомобиль сбил женщину с ребенком и скрылся: первые детали

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В Киеве 20 июня автомобиль сбил женщину и ребенка, после чего скрылся с места происшествия.

Авария произошла около 15:30 на пешеходном переходе по ул. Протасов Яр (фото 18+), сообщили в Telegram "Киев Оперативный".

"Неизвестный автомобиль сбил двоих – женщину и ребенка. Сразу после ДТП водитель убежал", – уточнили в соцсети.

На опубликованных снимках видно, что пострадавшие лежат на асфальте в крови, вокруг них столпились люди, которые пытались оказать помощь.

Место аварии

Место аварии

Патрульная полиция Киева

В Киеве автомобиль сбил женщину с ребенком и скрылся: первые детали

Патрульная полиция Киева

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ДТП на Протасовом яру

ДТП на Протасовом яру

На странице dtp.kiev.ua в Instagram сообщили, что водителя задержали – автомобилем оказался Volkswagen Passat на киевской регистрации. Один из пострадавший – в критическом состоянии.

Водитель скрылся

Водитель скрылся

В полиции уточнили, что поймать подозреваемого водителя удалось очевидцам ДТП.

Место аварии

Место аварии

Google-карты

Водитель #Фольксаген #Пассат #АА9045ХН, тяжело травмировавший в Киеве на Протасе женщину с ребенком задержан патрульными неподалеку.от места #ДТП Напомним, Жесткое #ДТП с пострадавшими в Киеве на Протасовом яру 8: на спуске автомобиль сбил двух пешеходов, женщину с ребенком, и скрылся с места. Один из пострадавших в критическом состоянии без сознания. На место едут экстренные службы.. Если увидите на районе авто с характерными повреждениями, сразу звоните 102!

Публикация от dtp.kiev.ua (@dtp.kiev.ua)

Как писал OBOZREVATEL, в марте в Броварах Киевской области сотрудник Национальной полиции в состоянии алкогольного опьянения сбил мужчину на пешеходном переходе. Пострадавший скончался.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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