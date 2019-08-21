В Киеве автобус протаранил грузовик с новыми Mazda: фото и видео ДТП

В среду, 21 августа, по улице Маршала Гречко в Киеве водитель автобуса ПАЗ, которому внезапно стало плохо, потерял управление и въехал в грузовик с новыми автомобилями Mazda.
Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
Уточняется, что ДТП произошло по направлению жилого массива "Виноградарь" в 18:00. Водителя автобуса с травмами госпитализировали.
В Киеве автобус влетел в автовоз с Mazda
Facebook "Киев Оперативный"
В результате аварии были повреждены автобус и прицеп, а также два автомобиля Mazda. На место происшествия прибыли патруль полиции и следственно-оперативная группа.
В Киеве водителю стало плохо и он влетел в автовоз
Facebook "Киев Оперативный"
В Киеве произошла ДТП с автовозом и автобусом
Facebook "Киев Оперативный"
В Киеве автобус влетел в автовоз с Mazda
Facebook "Киев Оперативный"
ДТП с автобусом и автовозом в Киеве
Facebook "Киев Оперативный"
ДТП с автобусом и автовозом в Киеве
Facebook "Киев Оперативный"
ДТП с автобусом и автовозом в Киеве
Facebook "Киев Оперативный"
ДТП с автобусом и автовозом в Киеве
Facebook "Киев Оперативный"
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве на пересечении улиц Саксаганского и Льва Толстого автомобиль Range Rover столкнулся с Tesla.
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