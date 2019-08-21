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В Киеве автобус протаранил грузовик с новыми Mazda: фото и видео ДТП

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В среду, 21 августа, по улице Маршала Гречко в Киеве водитель автобуса ПАЗ, которому внезапно стало плохо, потерял управление и въехал в грузовик с новыми автомобилями Mazda.

Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Уточняется, что ДТП произошло по направлению жилого массива "Виноградарь" в 18:00. Водителя автобуса с травмами госпитализировали.

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В Киеве автобус влетел в автовоз с Mazda

В Киеве автобус влетел в автовоз с Mazda

Facebook "Киев Оперативный"

В результате аварии были повреждены автобус и прицеп, а также два автомобиля Mazda. На место происшествия прибыли патруль полиции и следственно-оперативная группа.

В Киеве водителю стало плохо и он влетел в автовоз

В Киеве водителю стало плохо и он влетел в автовоз

Facebook "Киев Оперативный"

В Киеве произошла ДТП с автовозом и автобусом

В Киеве произошла ДТП с автовозом и автобусом

Facebook "Киев Оперативный"

В Киеве автобус влетел в автовоз с Mazda

В Киеве автобус влетел в автовоз с Mazda

Facebook "Киев Оперативный"

ДТП с автобусом и автовозом в Киеве

ДТП с автобусом и автовозом в Киеве

Facebook "Киев Оперативный"

ДТП с автобусом и автовозом в Киеве

ДТП с автобусом и автовозом в Киеве

Facebook "Киев Оперативный"

ДТП с автобусом и автовозом в Киеве

ДТП с автобусом и автовозом в Киеве

Facebook "Киев Оперативный"

ДТП с автобусом и автовозом в Киеве

ДТП с автобусом и автовозом в Киеве

Facebook "Киев Оперативный"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве на пересечении улиц Саксаганского и Льва Толстого автомобиль Range Rover столкнулся с Tesla.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
ДТП
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