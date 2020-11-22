В Киеве авто вылетело с дороги и протаранило остановку. Видео

Мирослав Семенюк Кияни 11:54, 22.11.2020 Обновлено: 12:02, 22.11.2020

В воскресенье, 22 ноября, в Киеве на проспекте Валерия Лобановского водитель автомобиля Chevrolet Aveo пролетел через встречную полосу и снес остановку общественного транспорта.

Как сообщает в Telegram "Киев Оперативный", к счастью, на остановке в это время никого не было (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Другие водители сразу бросились к водителю, который был в бессознательном состоянии, вытащили его из машины, оказали первую помощь и передали врачам скорой", – говорится в сообщении.

Также очевидцы ликвидировали небольшое возгорание под капотом машины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Кияни

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