В Киеве авто влетело в толпу: полиция сообщила о пострадавших

В результате столкновения двух автомобилей "Волги" и "Лады" в Киеве пострадали пять человек, все они оказались пассажирами авто-участников ДТП.

"Предварительно сообщается о пяти пострадавших, сейчас ожидаем официального подтверждения врачей об их состоянии", - сказала в комментарии OBOZREVATEL спикер ГУ НП в Киеве Оксана Блищик.

По ее информации, пешеходы не пострадали, хотя одна из машин вылетела на тротуар. Сейчас на месте происшествия работают следователи, они устанавливают схему и причины дорожно-транспортного происшествия.

"На данный момент известно, что столкнулись два транспортных средства, в результате один из них перевернулся, но пешеходы при этом не пострадали. Все пострадавшие - пассажиры автомобилей", - сообщила она, добавив, что информация о погибших в полиции отсутствует.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве возле станции метро "Сырец" 7 августа состоялась смертельное ДТП с участием четырех автомобилей. 30-летнего мужчину сбили прямо на глазах у его маленького ребенка.