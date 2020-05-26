В Киеве арестовали подозреваемого в изнасиловании полицейского

Антон Малиновский Кияни 16:58, 26.05.2020 Обновлено: 17:18, 26.05.2020

Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения подозреваемому в избиении и изнасиловании полицейскому из Кагарлыка Сергею Сулиме.

Как сообщает hromadske, адвокат подозреваемого вынес предложение о том, чтобы заседание проходило в закрытом режиме – прокурор поддержал.

Позже стало известно решение суда: Сергея Сулиму было решено отправить под арест на два месяца без права внесения залога. Второму подозреваемому – Николаю Кузиву – будут выбирать меру пресечения сразу же после этого заседания.

В Киеве арестовали подозреваемого в изнасиловании полицейского
hromadske
В Киеве арестовали подозреваемого в изнасиловании полицейского
hromadske
В Киеве арестовали подозреваемого в изнасиловании полицейского
hromadske
В Киеве арестовали подозреваемого в изнасиловании полицейского
24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Следователи ГБР сообщили о подозрении в деле об изнасиловании и избиении оперуполномоченному и начальнику одного из секторов Кагарлыцкого ОП Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области.

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Кияни

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