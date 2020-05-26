Заседание по делу Сулимы проходило в закрытом режиме, в итоге суд отправил его под арест на два месяца без права внесения залога.

Его вместе с Николаем Кузивом подозревают в избиении и изнасиловании 26-летней женщины.

Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения подозреваемому в избиении и изнасиловании полицейскому из Кагарлыка Сергею Сулиме.

Как сообщает hromadske, адвокат подозреваемого вынес предложение о том, чтобы заседание проходило в закрытом режиме – прокурор поддержал.

Позже стало известно решение суда: Сергея Сулиму было решено отправить под арест на два месяца без права внесения залога. Второму подозреваемому – Николаю Кузиву – будут выбирать меру пресечения сразу же после этого заседания.

В Киеве арестовали подозреваемого в изнасиловании полицейского hromadske

В Киеве арестовали подозреваемого в изнасиловании полицейского hromadske

В Киеве арестовали подозреваемого в изнасиловании полицейского hromadske

В Киеве арестовали подозреваемого в изнасиловании полицейского 24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL:

Заместитель главы МВД Антон Геращенко отметил, что потерпевшая женщина, которую пытали и насиловали полицейские в Кагарлыке, сама позвонила на "102". После чего подозреваемые Николай Кузив и Сергей Сулима были задержаны. Он назвал произошедшее "ужасной и недопустимой" ситуацией.

Пресс-офицер ГБР Максим Билоусенко заявил, что в деле об изнасиловании в полиции Кагарлыка Киевской области 26-летней женщины могут появиться и новые подозреваемые.

Следователи ГБР сообщили о подозрении в деле об изнасиловании и избиении оперуполномоченному и начальнику одного из секторов Кагарлыцкого ОП Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области.

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