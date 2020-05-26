Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения подозреваемому в избиении и изнасиловании полицейскому из Кагарлыка Сергею Сулиме.
Как сообщает hromadske, адвокат подозреваемого вынес предложение о том, чтобы заседание проходило в закрытом режиме – прокурор поддержал.
Позже стало известно решение суда: Сергея Сулиму было решено отправить под арест на два месяца без права внесения залога. Второму подозреваемому – Николаю Кузиву – будут выбирать меру пресечения сразу же после этого заседания.
В Киеве арестовали подозреваемого в изнасиловании полицейского
hromadske
В Киеве арестовали подозреваемого в изнасиловании полицейского
hromadske
В Киеве арестовали подозреваемого в изнасиловании полицейского
hromadske
В Киеве арестовали подозреваемого в изнасиловании полицейского
24 канал
Как сообщал OBOZREVATEL:
полицейских Кагарлыцкого отдела полиции в Киевской области подозревают в изнасиловании молодой женщины. Руководство отдела полиции отстранено, а сам отдел расформирован.
Задержанными оказались 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима и 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив.
Выяснилось, что подозреваемые в изнасиловании полицейские Кагарлыцкого отдела полиции за время службы не сделали ничего полезного, а один из них уже имел дисциплинарное взыскание.
Также полицейские из Кагарлыка, которые подозреваются в изнасиловании, возможно, избежали переаттестации во время реформы полиции.
Заместитель главы МВД Антон Геращенко отметил, что потерпевшая женщина, которую пытали и насиловали полицейские в Кагарлыке, сама позвонила на "102". После чего подозреваемые Николай Кузив и Сергей Сулима были задержаны. Он назвал произошедшее "ужасной и недопустимой" ситуацией.
Пресс-офицер ГБР Максим Билоусенко заявил, что в деле об изнасиловании в полиции Кагарлыка Киевской области 26-летней женщины могут появиться и новые подозреваемые.
Следователи ГБР сообщили о подозрении в деле об изнасиловании и избиении оперуполномоченному и начальнику одного из секторов Кагарлыцкого ОП Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области.
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