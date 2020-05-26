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26 мая • обновлено в 17:21
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В Киеве арестовали подозреваемого в изнасиловании полицейского

  • Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения полицейскому из Кагарлыка Сергею Сулиме.

  • Его вместе с Николаем Кузивом подозревают в избиении и изнасиловании 26-летней женщины.

  • Заседание по делу Сулимы проходило в закрытом режиме, в итоге суд отправил его под арест на два месяца без права внесения залога.

4.2т
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Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения подозреваемому в избиении и изнасиловании полицейскому из Кагарлыка Сергею Сулиме.

Как сообщает hromadske, адвокат подозреваемого вынес предложение о том, чтобы заседание проходило в закрытом режиме – прокурор поддержал.

Позже стало известно решение суда: Сергея Сулиму было решено отправить под арест на два месяца без права внесения залога. Второму подозреваемому – Николаю Кузиву – будут выбирать меру пресечения сразу же после этого заседания.

В Киеве арестовали подозреваемого в изнасиловании полицейского

В Киеве арестовали подозреваемого в изнасиловании полицейского

hromadske

В Киеве арестовали подозреваемого в изнасиловании полицейского

В Киеве арестовали подозреваемого в изнасиловании полицейского

hromadske

В Киеве арестовали подозреваемого в изнасиловании полицейского

В Киеве арестовали подозреваемого в изнасиловании полицейского

hromadske

В Киеве арестовали подозреваемого в изнасиловании полицейского

В Киеве арестовали подозреваемого в изнасиловании полицейского

24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Следователи ГБР сообщили о подозрении в деле об изнасиловании и избиении оперуполномоченному и начальнику одного из секторов Кагарлыцкого ОП Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Секс-скандал в полиции Кагарлыка
Место
Украина Киев
Теги
секс скандал Национальная полиция Украины полиция
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