В Киеве активисты поймали известного живодера: история получила неожиданный поворот

В Киеве активисты поймали известного догхантера Алексея Святогора, который хвастался убийством более тысячи бездомных собак.

Как сообщила правозащитная организация UAnimals на своей странице в Facebook, живодера доставили в Днепровское отделение полиции, однако позже его перевезли в Шевченковское отделение полиции.

Святогор находится в базе разыскиваемых людей МВД Украины. Его квалифицировали как лицо, скрывающееся от органов досудебного следствия.

При этом, как передает "Информатор", в полиции Святогору выдвинули подозрение, но спустя несколько часов его отпустили. Причиной послужило то, что свои преступления он совершил слишком давно.

Сообщается, что решение о задержании живодера должен вынести следственный судья, который не был обнаружен на рабочем месте.

Делом продолжат заниматься в понедельник, заседание пройдет в 12:00 в Шевченковском районном суде, где Святогору должны будут избрать меру пресечения.

При этом Святогор попросил у полиции охрану, которая будет дежурить у дверей его квартиры до понедельника, 11 июня.

Как писал OBOZREVATEL, у Святогора были "ученики" ― поклонники его жестокости, которые также убивали животных. Живодер "вербовал" нестабильных людей и детей, склоняя их к уничтожению собак.