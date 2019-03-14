В Киеве аферисты придумали новую схему развода

В Киеве разоблачили мошенников, которые представляются сотрудниками фонда "Жизнелюб" и выманивают деньги у пенсионеров.

Соответствующее сообщение появилось на странице упомянутого благотворительного проекта в Facebook. Аферисты показывают, что якобы знают внутренние моменты организации.

"Они могут упоминать имя куратора домика (его не сложно узнать у самих Ба), быть очень вежливыми, заботливо расспрашивать о размере пенсии и необходимых лекарствах. В какой-то момент они просят разменять деньги или же сделать наличный взнос и оставляют жертв своей аферы ни с чем", – рассказали в фонде.

Аферисты АиФ

Участники проекта предупредили киевлян, что не стоит открывать двери незнакомцам, даже если те упоминают о связи с "Жизнелюбом".

"СуперВнуки, поговорите со своими Ба и Де, мамами и папами о мошенничестве и напомните им о том, что необходимо соблюдать простые правила безопасности", – сказано в сообщении. (СуперВнуки, Ба и Де – слова, которые используют в "Жизнелюбе" для обозначения бабушек и дедушек, и внуков, которые им помогают).

Сотрудники фонда напомнили, что никогда не принимают взносы наличными, а также не просят разменять или занять, так как у организации существуют прозрачные механизмы для безналичного перевода.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине мошенники придумали схему развода. Злоумышленники являются к пенсионерам и говорят, что в стране внедряют денежные новации, потому все сбережения нужно срочно обменять на новые купюры.

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