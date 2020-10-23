В Киеве 15-летняя девушка выпала из окна четвертого этажа
В Дарницком районе Киева 15-летняя девушка выпала из окна квартиры на четвертом этаже жилого дома во время игры с сестрой.
Инцидент произошел в четверг вечером, 22 октября. Как информирует Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева в Facebook, вызов об инциденте в диспетчерскую службу поступил в 21:08.
"Госпитализирована с переломом костей таза, открытым переломом правой голени", – говорится в сообщении.
По данным источника OBOZREVATEL, в тот вечер две сестры играли дома и во время забав одна вскочила на подоконник. Там они продолжили толкаться, в результате чего одна из девушек случайно выпала из окна Она жива, событие квалифицировано как несчастный случай.
Напомним, что в этот же день в Киеве на улице Соломенской с 9 этажа жилого дома выпали женщина и малолетний ребенок. Оба погибли мгновенно, в сети был опубликован стрим с места трагедии.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в инфекционной больнице №4 в Киеве двое мужчин с разницей в один день, 21 и 22 сентября, совершили самоубийства. Они выпрыгнули из окна второго этажа центрального корпуса. Оба пациента 68-ми и 42-х годов были заражены коронавирусом.
Ночью 19 октября с окна на четвертом этаже инфекционного отделения Александровской больницы, опорной для лечения больных коронавирусом в Киеве, выбросилась женщина. Погибшей было 60 лет.
А 20 октября в Оболонском районе Киева мужчина с COVID-19 совершил суицид, выпрыгнув из окна медучреждения. Трагедия случилась в клинической городской больнице №8 по улице Кондратюка.