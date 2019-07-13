Главная Новости
Мова Язык
Lady City

/ Новости Киева

В Киеве "112 канал" обстреляли из гранатомета: фото и видео с места ЧП

11т Читать материал на украинском

В ночь на 13 июля, около 03:00, в Киеве двое человек обстреляли из гранатомета здание, в котором находится "112 канал".

Стрелявшие скрылись с места происшествия. Полиция объявила оперативный план "Сирена" и разыскивает виновников, передает "Информатор".

Инцидент произошел по адресу улица Зоологическая, 6. По предварительной информации, ночью двое человек подъехали на автомобиле к телеканалу и открыли огонь из гранатомета. После обстрела они скрылись в неизвестном направлении.

Новости
Под Киевом из гранатомета обстреляли дом: первые подробности

В результате в стене здания осталось отверстие от выстрела. Куски вывески с эмблемой разлетелись на тротуарную зону и проезжую часть.

Патрульная полиция перекрыла въезд на Зоологическую. Стрелявших разыскивают правоохранители, проверяя все подозрительные автомобили.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Киевщине мужчина угрожал своей дочери с гранатой в руках, заявляя, что "всех подорвет". В этот момент в доме находилось пятеро детей.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
9
13
Смешно
21
Интересно
5
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пигин Макс
Пигин Макс
Как это по-украински. Взорвать, обстрелять, уничтожить. Эта нация не умеет создавать и строить, только разрушать.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Слава героям! Гнусский мир в Украине должен ходить только в памперсах!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Длбйбы, стрелять надо в машину Медведука
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
UaDonetsk Umka, думаю это пока предупредительный, в следующий раз будет в цель!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel