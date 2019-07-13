В Киеве "112 канал" обстреляли из гранатомета: фото и видео с места ЧП

В ночь на 13 июля, около 03:00, в Киеве двое человек обстреляли из гранатомета здание, в котором находится "112 канал".

Стрелявшие скрылись с места происшествия. Полиция объявила оперативный план "Сирена" и разыскивает виновников, передает "Информатор".

Инцидент произошел по адресу улица Зоологическая, 6. По предварительной информации, ночью двое человек подъехали на автомобиле к телеканалу и открыли огонь из гранатомета. После обстрела они скрылись в неизвестном направлении.

В результате в стене здания осталось отверстие от выстрела. Куски вывески с эмблемой разлетелись на тротуарную зону и проезжую часть.

Патрульная полиция перекрыла въезд на Зоологическую. Стрелявших разыскивают правоохранители, проверяя все подозрительные автомобили.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Киевщине мужчина угрожал своей дочери с гранатой в руках, заявляя, что "всех подорвет". В этот момент в доме находилось пятеро детей.

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