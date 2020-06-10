В Киев за детьми от суррогатных матерей приехали родители: трогательные фото первой встречи

Марина Лисничук Жизнь столицы 15:25, 10.06.2020 Обновлено: 15:30, 10.06.2020

Родители некоторых младенцев, которых родили суррогатные матери в Украине, и которые из-за закрытия границ находились в киевском отеле "Венеция", прилетели забрать детей.

В частности, супружеские пары прибыли из Аргентины и Испании. Об этом сообщает hromadske.ua на странице в Facebook.

"Они не видели детей из-за карантина и закрытые границы. Младенцы находились в гостинице в Киеве", – подчеркнули в сообщении.

Родители-иностранцы прилетели забрать младенцев, рожденных от украинских суррогатных матерей
hromadske.ua

В сети также были обнародованы фотографии с момента первой встречи родителей-иностранцев со своими малышами, которых им родили украинские суррогатные матери.

Родители-иностранцы прилетели забрать младенцев, рожденных от украинских суррогатных матерей
hromadske.ua

Напомним, что 46 младенцев, рожденных от суррогатных мам, почти месяц находились в гостинице одной из столичных клиник. История же вокруг того, что их из-за закрытия границ не могли забрать родители, побудила в Украине дискуссии о запрете суррогатного материнства.

Родители-иностранцы прилетели забрать младенцев, рожденных от украинских суррогатных матерей
hromadske.ua
Родители-иностранцы прилетели забрать младенцев, рожденных от украинских суррогатных матерей
hromadske.ua
Родители-иностранцы прилетели забрать младенцев, рожденных от украинских суррогатных матерей
hromadske.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

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