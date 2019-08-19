В Киев вернулась летняя жара: прогноз до конца недели

В Киеве с 19 августа вновь начался период жаркой и сухой погоды. Средняя дневная температура воздуха составит около +28 градусов.

В понедельник днем температура будет до +29, будет малооблачно и почти без ветрено. В ночь на вторник воздух охладится до +17, говорится в прогнозе Укргидрометцентра. Днем 20 августа станет еще жарче, до +31 градуса.

Аналогичная температура будет и 21 числа: ночью 15...17, днем – 29...31. Осадки не прогнозируются.

В четверг синоптики пообещали до +29, солнечную и сухую погоду, а вот с пятницы в столице будет на несколько градусов меньше, до +25. Осадки все также не прогнозируются.

Погода в Украине Укргидрометцентр

Как писал OBOZREVATEL, в сентябре в Украине ожидается почти летняя погода с комфортными дневными температурами и умеренными осадками.

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