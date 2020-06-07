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7 июня • обновлено в 15:02
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В Киев пришло метеорологическое лето

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В Киеве 5 июня началось метеорологическое лето с трехнедельным опозданием – среднесуточная температура в этот день составила +16,5 градусов.

Как сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в Facebook, метеорологическая весна в столице продолжалась 116 дней.

"Нынешнее лето пришло в столицу из трехнедельным опозданием. Среднесуточная температура воздуха 4 июня составила +13,6, а это значит, что это был последний день метеорологической весны, которая длилась с 10 февраля – целом 116 дней", – указано в сообщении .

Обозреватель

Обозреватель

Погода на лето

При этом среднесуточная температуре 5 июня составила +16,5.

"Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, температура воздуха будет повышаться и метеорологическое лето, хоть с опозданием, но вступит в свои права", – сказано в сообщении.

Кроме того, как подчеркнули в обсерватории, это не самое позднее начало лета в Киеве. В 1990 и 2001 году оно началось 7 июня.

Как писал OBOZREVATEL, летом 2020 году в Украине прогнозируют жару. Однако, по прогнозам синоптиков, также высока вероятность потопов на территории страны.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина Киев
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