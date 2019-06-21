В Киев придут дожди: синоптики уточнили прогноз погоды

В Киеве на выходных 22 и 23 июня продолжит держаться жаркая и сухая погода. В пятницу температура воздуха достигнет +33 и останется такой до понедельника.

И в субботу, и в воскресенье при сильной жаре фактически полностью будет отсутствовать ветер. Ночью в оба дня ожидается около +21 и ветер 1-3 м/с, сообщили в Укргидрометцентре.

С понедельника киевлян ждут дожди и даже грозы. 24 июня температура воздуха незначительно понизится и составит +31, ветер усилится до 10 м/с. Осадки прогнозируются как минимум на двое суток, до среды.

Погода в Украине Укргидрометцентр

Ранее метеорологи и столичная ГосЧС предупреждали, что до 24 июня в Киеве сохранится сильное загрязнение воздуха. Больше всего вредные газы сконцентрированы в районе Оболонского проспекта, Бессарабской и Демеевской площадей.

Как писал OBOZREVATEL, во время сильной жары стоит воздержаться от интенсивной работы и проведения встреч с 11 до 16 часов. На улице лучше носить головной убор, а одежда должна быть из натуральных тканей. Также врачи советуют каждый день пить по 30 мл воды на каждый кг веса, но делать это строго до определенного времени.

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