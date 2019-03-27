В Киев придет потепление: названа дата окончания мартовских снегопадов

В Киеве мартовские снегопады продолжатся до утра 28 числа, а ночные заморозки продержатся до 29-го.

До конца 27 марта возможен снег, температура воздуха составит +4, а ветер будет дуть шквальными порывами до 12 м/с. В полиции напомнили, что такая погода особенно опасна для водителей на летних шинах. В четверг днем, по информации Укргидрометцентра, осадки прекратятся и потеплеет до +8.

В пятницу ночью будет -3, а днем температура резко подскочит вверх до +9... +11. Дождя не будет, но возможен ветер на уровне 12 метров в секунду.

Настоящая весенняя погода вернется в столицу на выходных 30-31 марта. В субботу прогнозируется +5 ночью и +14 днем, а в воскресенье киевляне пойдут на выборы президента страны в +14 градусов.

Погода 31 марта Укргидрометцентр

Аналогичный прогноз дала и синоптик Наталья Диденко. На своей странице в Facebook она написала, что настоящего тепла стоит ждать в пятницу.

В других областях Украины 28 марта снег будет только в восточной части. В пятницу осадки не прогнозируются, а температура воздуха начнет расти. Теплее всего в этот день будет на Закарпатье ‒ до +13.

Как писал OBOZREVATEL, 27 марта в Киеве и области выпало большое количество снега. Неожиданные осадки были обусловлены приходом циклона.

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