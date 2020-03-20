В Киев из регионов перебросят бригады врачей для борьбы с коронавирусом

В Киев на борьбу с коронавирусом COVID-19 направят дополнительно врачей из регионов Украины.

Об этом на брифинге, в пятницу, 20 марта, сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

"Также рассматривается вопрос проживания в отелях, которые находятся рядом с важными медицинскими заведениями за счет государства. Чтобы эти учреждения, оказывающие помощь нашим гражданам, не остались без медработников", – отметил он.

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