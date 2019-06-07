В Киев идет 30-градусная жара: чего ждать от погоды

В Киеве с пятницы по понедельник, 7-10 июня, будет жаркая погода с дождем и грозами. В среднем температура будет достигать 28 градусов.

7 июня воздух прогреется до +29, местами пройдут дожди и грозы, говорится в прогнозе Укргидрометцентра. Аналогичную погоду синоптики обещают для субботы и воскресения.

Ночью температура воздуха будет достигать +16...+18, а на протяжении всех выходных будет дуть слабый ветер до 10 метров в секунду.

В понедельник, 10 июня, ожидается 30-градусная жара, гроза и дождь. А вот уже с 11 июня метеорологи обещают сухую погоду при все тех же 30 градусах.

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В других областях Украины на выходные прогноз почти аналогичный, сухо будет только в Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

Погода в Украине Укргидрометцентр

Как писал OBOZREVATEL, 7 июня ожидается дальнейшее ухудшение погоды, местами с обильными осадками.

Так, на Правобережье пройдут кратковременные дожди с грозами, в западных и центральных областях местами – град и шквалы 15-20 м/с.

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