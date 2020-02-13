В КГГА рассказали, когда откроют кинотеатр "Киев"

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Владимир Слончак сообщил, что подготовительные и согласительные процессы для ремонта и восстановления столичного кинотеатра "Киев" продолжаются. Его должны открыть к концу 2020 года.

Об этом говорится на сайте КГГА. Слончак отметил, что "Киев" – это важное и знаковое здание для города, с собственным духом и историей. По его словам такие культовые места должны быть ухоженными, в надлежащем состоянии, должны быть полезными для горожан и прибыльными для общества.

"Бывший арендатор не вложил в содержание здания ни копейки, при этом нещадно эксплуатируя и платя городу всего 47 тысяч гривен. Поэтому, очевидно, что теперь кинотеатр требует капитального ремонта, над чем мы сейчас и работаем", – сообщил Слончак.

Кинотеатр "Киев" the-village.com.ua

Он отметил, что кинотеатр "Киев" как памятник архитектуры местного значения требует особенно тщательного подхода и контроля в вопросах ремонта и согласования, что несколько замедляет процесс восстановления работы кинотеатра. Однако, это один из сверхважных этапов, город тщательно держит на контроле.

"Кинотеатр "Киев" всегда будет для города культурным центром и будет работать по профилю. Все остальное – ложь и манипуляции отдельных политиков и бизнесменов. "Киев" однозначно будет пространством для национальных и международных фестивалей, делают наш город еще более современным, культурным и молодежным и не может быть по-другому", – подчеркнул Слончак.

Как писал OBOZREVATEL, культовый для жителей столицы кинотеатр "Киев", в котором проходили известные международные фестивали и представили свои работы молодые режиссеры, изменил своего балансодержателя.

Предыдущий, на основе заключенных с 20 лет назад договоров, платил за его аренду в городской бюджет только 4700 гривен в месяц. После проведения конкурса новым арендатором стал Cinema City, который будет платить ежемесячно более 2 млн грн. Первые арендаторы не согласились с результатами конкурса и подали иск в суд.

7 июня под зданием кинотеатра произошли столкновения между представителями Муниципальной стражи и рядом активистов. Помещение кинотеатра "Киев" было закрыто с самого утра.

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