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27 марта • обновлено в 00:08
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В ГСЧС признали, что в поезде "Рига-Киев" был зараженный COVID-19

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В четверг, 26 марта, провели дезинфекцию поезда "Рига-Киев", который 23 марта прибыл в Украину в рамках эвакуации наших граждан.

Ранее этим поездом прибыл пассажир, у которого подтвердился диагноз коронавирус COVID-19, сообщает пресс-служба ГСЧС.

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"Была проведена санитарная обработка места проживания еще одного гражданина с подтвержденным диагнозом COVID-19. Подъезд дома и придомовую территорию столичные спасатели и специалисты Мобильного спасательного центра ГСЧС обработали специальным дезинфицирующим раствором, пользуясь при этом средствами индивидуальной защиты и в спецкостюмах", – говорится в сообщении.

Спасатели провели обеззараживания поезда

Спасатели провели обеззараживания поезда

ГСЧС

Напомним, что 23 марта на Центральный железнодорожный вокзал Киева прибыл поезд из Риги (Латвия), в котором могли находиться больные коронавирусом люди. Его тут же оцепила полиция и автобусы с водителями в защитных костюмах. Пассажиров выпустили из вагонов спустя только 4 часа.

Спасатели провели обеззараживания подъезда

Спасатели провели обеззараживания подъезда

ГСЧС

25 марта во время карантина из-за коронавируса COVID-19, в Киев приехал эвакуационный поезд "Перемышль-Киев" с почти 600 гражданами.

Спасатели провели обеззараживания подъезда

Спасатели провели обеззараживания подъезда

ГСЧС

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что из-за карантина в связи с коронавирусом за рубежом "застряли" почти 30 тысяч украинцев.

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Автор
Тимур Григоренко
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина Киев
Тег
ГосЧС
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