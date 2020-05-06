Почему в современной новостройке важны не только цена квадратного метра и планировка квартир, но и внешний вид дома? Как инвестировать так, чтобы уже через год удвоить вложенные средства? Можно ли построить дом в центре Киева, чтобы изо всех его окон открывались потрясающие панорамы? Об этом и других преимуществах нового ЖК "Ария" OBOZREVATEL рассказал Андрей Савчук, директор отдела продаж строительной компании Geos.

- Одним из самых знаковых объектов компании "Geos" является ЖК "Ария" на бульваре Дружбы Народов. Расскажите, как родилось столь необычное для Киева архитектурное решение? Где и в чем архитекторы черпали вдохновение?

- Наш ЖК "Ария" действительно не похож на другие новостройки. Наверное, эта непохожесть, уникальность и есть главным ответом на ваш вопрос. Все ведь знают знаменитую фразу Гёте о том, что архитектура – это музыка, застывшая в камне. И мы считаем, что на улицах Киева должны звучать разнообразные прекрасные каменные "мелодии", а не бесконечный повтор одного и того же "мотива". Зачем строить очередное псевдоклассическое сооружение, если можно создать уникальное произведение архитектурного искусства?

При разработке проекта архитекторы пытались сделать будущий жилой комплекс максимально "невесомым" - при его действительно впечатляющих габаритах. Отсюда – и округлые формы, и каскадная структура, и обилие стекла и светлых оттенков…

Если же смотреть с практической точки зрения, это позволило не только создать действительно красивое здание, но и существенно увеличить количество квартир с видовыми окнами и просторными террасами.

Но самое важное, что повлияло на окончательный проект ЖК "Ария" - это наши обязательства перед будущими соседями и перед городом. Дело в том, что вокруг нашего объекта расположены достаточно невысокие постройки – 5-9-этажные сооружения. И при разработке проекта архитекторы ориентировались на принципиальный для компании "Geos" момент: ни в коем случае не нарушать инсоляцию и не навредить окружающим домам. Важно было полностью соблюдать новые градостроительные ограничения.

Так что каскады, которые стали визитной карточкой ЖК "Ария", появились благодаря инсоляционной карте. Фактически, архитекторы обыгрывали будущий внешний вид дома, ориентируясь на удобство жителей этого района и существующие градостроительные ограничения. И сумели в достаточно жестких рамках, в которые мы были поставлены, создать нечто прекрасное, настоящий каскадный водопад из стекла и металла.

- Пока увидеть эту красоту мы можем только на визуализациях проекта – ведь строительство еще продолжается. Каков процент готовности? Когда планируете завершить строительство? Повлиял ли на изначальные сроки сдачи в эксплуатацию дома жесткий карантин в Украине?

- Не смотря на карантин, по состоянию на сегодня мы не только не выбились из срока – мы даже его немножечко опережаем. Сейчас выполнено более 50% работ: построено 16 этажей, идет строительство подземного паркинга.

Кстати, подземный паркинг – это предмет нашей особой гордости. Ведь в современном Киеве, да еще и в центральной его части, вопрос где припарковать машину особенно актуален. Ведь условия парковки день ото дня становятся все жестче, а мест, где можно оставить авто без риска, что его увезет эвакуатор – все меньше. В центральных районах Киева, к примеру, парковки на улицах и во дворах практически повсеместно запрещены.

Мы предусмотрели в ЖК "Ария" максимальное количество паркингов относительно построенных метров. Это соотношение соответствует всем существующим нормам. Несмотря на то, что часто при строительстве жилого комплекса паркинг становится той статьей, на которой застройщик пытается максимально сэкономить – мы не пошли этим путем.

Подземный паркинг оборудован постоянно действующей приточно-вытяжной вентиляцией и колёсоотбойниками. А инвесторам, которые сразу оплачивают 100% стоимости квартиры, мы даже готовы предоставить определенные скидки на приобретение паркомест.

Словом, строим очень активно, в этом легко удостовериться, зайдя на сайт жилого комплекса: там размещена онлайн-трансляция со строительной площадки.

- А как вам это удается? Ведь практически 95% строительных компаний в Украине вынужденно выбились из анонсированных сроков строительства?

- Мы просто не прекращали строить наш жилой комплекс ни на один день. Это – действительно один из наиболее амбициозных проектов нашей компании. И мы прикладываем максимум усилий для того, чтобы его реализовать. Для нас это крайне важно. Ведь речь идет о доверии наших инвесторов – как в ЖК "Ария", так и в других проектах. Сохранить это доверие и безупречную репутацию действительно надежного застройщика для нас – самое важное.

- И все же, как компании удается опережать сроки строительства в таких непростых условиях?

- Каждый кризис мы воспринимаем, прежде всего, как вызов. Этот – не стал исключением. И мы этот новый вызов приняли. Вовремя провели оптимизацию рабочих процессов. Правильно выстроили приоритеты. И именно благодаря этому стойко проходим нынешний далеко не лёгкий для строительного бизнеса период.

- На сайте ЖК "Ария" анонсируется максимальное увеличение процента видовых квартир. Насколько это удалось? Что будут видеть из окон квартир будущие жильцы этого ЖК?

- Да, действительно, мы поставили перед собой задачу максимально открыть панорамные виды из как можно большего количества наших квартир. Это очень непростая задача. Но как раз таки благодаря тем архитектурным решениям, с которых мы начинали нашу беседу, ее удалось выполнить максимально полно: практически изо всех квартир нашего ЖК виден центр Киева!

Из квартир, расположенных в первой, самой высокой секции, открываются захватывающие панорамные виды на киевские склоны, Родину-мать и ботанический сад. Жители второй секции смогут каждый день наслаждаться видом на Днепр и урбанистическими пейзажами. Третья секция выходит на юго-западную сторону – и здесь удобнее всего любоваться киевской панорамой. Особенно головокружительна она вечером, когда центр столицы утопает в огнях.

Так что – да, нам действительно удалось то, чего мы хотели добиться.

- Жилье в центре Киева, да еще и с шикарным видом из окон – удовольствие не самое дешевое. Насколько выгодно инвестировать средства именно в ЖК "Ария"? Насколько выгодной может быть перепродажа или сдача в аренду квартир в этом доме?

- Покупка квартиры в ЖК "Ария" может стать очень выгодной инвестицией. Во-первых, благодаря уникальному расположению дома: он находится в пешей доступности сразу к двум станциям метро: "Дружбы народов" и "Лыбедской". Рядом с домом очень развита инфраструктура – здесь полным-полно торговых центров, спортзалов, ресторанов, - всего, что необходимо современному жителю мегаполиса для комфортной жизни.

Анализируя продажи, могу сказать, что квартиры в ЖК "Ария" пользуются популярностью как у тех, кто покупает жилье для себя и семьи, так и у тех, кто намерен их использовать для бизнеса.

И мы постарались максимально учесть все интересы – и предложить оптимальные варианты на все случаи жизни.

К примеру, для тех, кто намерен впоследствии сдавать жилье в аренду – мы предусмотрели однокомнатные квартиры площадью от 37 до 50 кв.м. А любителям панорамных квартир мы предлагаем двухкомнатные квартиры площадью от 63 до 81 кв м. Из их окон открываются шикарные виды на ботанический сад.

Если же говорить о цифрах, безусловно, самая выгодная цена – на старте продаж. Мы по состоянию на сегодня построили уже 50% дома. С момента начала строительства цены уже выросли на 25%. Так что наши первые инвестора уже получили неплохую прибыль.

А к моменту сдачи в эксплуатацию доходность этого дома, по самым скромным прикидкам, может достичь 50-70%. Так что это действительно выгодное вложение средств.

- Одной из трудностей, с которыми сталкиваются жители Печерска, являются сложности с подъездом к дому, особенно в час пик. К примеру, если движение на бульваре Дружбы народов затруднено, люди попросту не могут доехать до дома. Такая проблема точно есть у жителей противоположной от Дома мебели стороны. Насколько она критична для тех, кто будет жить в "Арии"? Есть ли хотя бы один альтернативный подъезд к дому?

- Есть – и не один. К дому можно подъехать несколькими путями. Наиболее удобно, кроме въезда со стороны бульвара Дружбы Народов, подъезжать с улицы Иоанна Павла, 2.

- Судя по информации, указанной на сайте ЖК, в компании учли тенденцию к повышению спроса на квартиры с высокими потолками: они в "Арии" достигают 3 м. Какие еще пожелания потенциальных инвесторов вы реализовали при проектировании этого дома?

- Мы максимально изучаем запросы потенциальных инвесторов, все их пожелания перед началом проектирования каждого нашего жилого комплекса. Результаты анализа спроса в совокупности с нашим многолетним опытом в строительстве жилья позволяют максимально правильно спроектировать будущие квартиры.

В частности, при проектировании ЖК "Ария" мы действительно учли тот факт, что сейчас люди хотят, чтобы потолки в их квартирах были как можно выше. Кроме того, мы обеспечили для них определенную свободу самовыражения и индивидуальности. Благодаря рациональным планировочным решениям, предложенным авторами проекта, каждую квартиру ее будущий владелец сможет переделать под себя: доступны минимум 2-3, а то и 4 варианта перепланировок. Ведь мы максимально придерживаемся принципа "оупен спейс" в планировках квартир ЖК "Ария".

Ну и, безусловно, панорамные окна, которых в нашем доме – рекордное количество – также появились благодаря тому, что для наших потенциальных клиентов их наличие важно.

При проектировании дома в целом и каждой квартиры в частности, мы старались сделать максимум возможного для того, чтобы люди, которые будут здесь жить, ощущали максимальный комфорт при любых ситуациях. И чтобы даже в такой сложный период, каким стала для украинцев вынужденная многонедельная самоизоляция из-за пандемии коронавируса, они не ощущали себя узниками в собственных квартирах. И чтобы в собственном доме они имели все возможности для того, чтобы быть счастливыми.