В электровагоноремонтный завод в Киеве вернулась команда Дутчака, уволенного за хищения

На Киевский электровагоноремонтный завод (КЭВЗ) возвращается команда Василия Дутчака, которая была уволена за неудовлетворительный финрезультат.

Об этом написала пресс-служба АО "Украинская железная дорога". В июне нынешнего года он был уволен "в связи с неэффективной работой, вследствие нарушения деятельности завода, которая привела к финансовым убыткам предприятия в размере 7 млн грн".

19 ноября 2020 член правления АО "Украинская железная дорога" Франтишек Буреш представил коллективу нового руководителя – и.о. генерального директора Сергея Пишняка, который был директором по производству КЕВЗ в команде Дутчака. При этом, официальный документ о назначении Пишняка обнародован не был.

Василий Дутчак руководил предприятием с 2015 по 2020 годы. За это время предприятие пришло в упадок: не закупаются инструменты, не проводятся ремонты изношенных цехов, зарплатный фонд держался на минимальном уровне.

У заводоуправления образовался стихийный митинг, на котором коллектив выразил недоверие Сергею Пишняку. Основное требование коллектива – оставить руководителем предприятия Романа Зализняка, который возглавляет предприятие последние полгода.

По словам представителей профсоюза предприятия, основные аргументы в пользу Железняка: загрузка мощностей завода и своевременное выполнение графика ремонта электропоездов, непосредственно влияет на уровень заработной платы сотрудников, ремонт социальных объектов.

Роман Железняк разработал концепцию развития завода до 2025 года, которая позволит в два раза увеличить объемы ремонтов и количество рабочих мест, а также расширит возможности завода по ремонту серий электропоездов за счет расширения круга заказчиков, в том числе, и с внешних рынков.

Коллектив Киевского электровагоноремонтного завода направил открытое обращение премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову, председателю правления АО "Украинская железная дорога" Владимиру Жмаку.

ЧАО Киевский электровагоноремонтный завод (КЕВЗ) – одно из старейших государственных предприятий Украины по ремонту вагонов, основанное в 1868 году. 100% акций КЕВЗ принадлежит государству в лице АО "Украинская железная дорога".

Напомним, что по данным АО "Украинская железная дорога", при увольнении Дутчака, завод на 7 млн грн превысил плановые расходы на покупки запчастей для ремонта электропоездов.