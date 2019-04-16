В детском садике Киева массово инфицировались дети: что известно

В Киеве в детском саду у четырех детей диагностировали острую кишечную инфекцию. Медики предоставляют пострадавшим необходимую помощь.

В садике уже начали проверку продуктов и санитарных норм, сообщили в отделе коммуникации столичного отделения Госпродпотребслужбы.

"15 апреля специалистами начато внеплановое мероприятие (инспектирование) дошкольного учебного заведения с отбором проб пищевых продуктов и смывов для проведения лабораторных исследований", – уточнили в ведомстве.

В Госпродпотребслужбе призвали родителей обращаться за медицинской помощью, как только они заметят симптомы возможного отравления.

Иллюстрация Getty

Как писал OBOZREVATEL, 15 апреля в Черкассах 75 учеников одной школы отравились неизвестным веществом. 38 детей госпитализированы в Черкасскую областную детскую больницу.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!