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/Криминал

В детском садике Киева массово инфицировались дети: что известно

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В Киеве в детском саду у четырех детей диагностировали острую кишечную инфекцию. Медики предоставляют пострадавшим необходимую помощь.

В садике уже начали проверку продуктов и санитарных норм, сообщили в отделе коммуникации столичного отделения Госпродпотребслужбы.

"15 апреля специалистами начато внеплановое мероприятие (инспектирование) дошкольного учебного заведения с отбором проб пищевых продуктов и смывов для проведения лабораторных исследований", – уточнили в ведомстве.

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В Госпродпотребслужбе призвали родителей обращаться за медицинской помощью, как только они заметят симптомы возможного отравления.

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Иллюстрация

Getty

Как писал OBOZREVATEL, 15 апреля в Черкассах 75 учеников одной школы отравились неизвестным веществом. 38 детей госпитализированы в Черкасскую областную детскую больницу.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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