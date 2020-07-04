"Горячие парни" хватались за ножи: что произошло в центре Киева и кого задержали

4 июля в Киеве на "Арене" произошла массовая драка со стрельбой.

В центре Киева рядом с ТЦ "Арена Сити" утром 4 июля произошла массовая драка со стрельбой и поножовщиной. Как оказалось, большинство участников – ливанцы.

Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Стенка на стенку

После веселой ночи между двумя компаниями, отдыхающими в заведениях на "Арена Сити" возник конфликт, который перерос в драку. Один из участников достал оружие, еще несколько человек – ножи. Очевидцы говорят, что "горячие парни" также использовали "замаскированные" кастеты.

Драка произошла в центре Киева на Бессарабке Google Maps

Вызов на 102 поступил в 4:40 утра. Как сообщили в пресс-службе ГУ НП в Киеве, на место происшествия прибыли семь экипажей патрульной полиции.

Утром 4 июля в центре Киева произошла драка со стрельбой Facebook Елизаветы Поляковой

Правоохранители остановили драку, а нескольких участников задержали.

По официальной информации, в результате ЧП пострадали три человека.

Во время стрельбы одна девушка получила касательное ранение ноги – врачи оказали ей помощь на месте, а двое парней получили ножевые ранения.

Один из пострадавших в результате массовой драки на Бессарабке

По информации OBOZREVATEL, на машине скорой помощи в Киевскую городскую клиническую больницу №17 поступил один пострадавший с Бессарабки.

С места происшествия эксперты изъяли оружие, которые в дальнейшем будет направлено на экспертизу.

Задержали ливанцев и украинку

По официальной информации ГУ НП в Киеве, правоохранители задержали десять человек, которых для выяснения обстоятельств происшествия доставили в Печерское управление полиции.

Печерское управление полиции

Впрочем, источники OBOZREVATEL говорят, что "вряд ли дело чем-то закончится".

"Ценных показаний пока никто не дал, практически все говорят, что ничего не видели, ничего не знают", – добавил источник.

Также не горят желанием помочь правоохранителям и пострадавшие в результате массовой драки.

Среди задержанных, как стало известно OBOZREVATEL, подавляющее большинство – граждане арабских стран, имеющие вид на жительство в Украине. В основном из Ливана.

В полиции их продержали недолго, а затем отпустили.

Участники драки были доставлены в управление полиции

Один из посетителей заведения на "Арене" рассказал OBOZREVATEL, что конфликты там – обычное дело.

"Разборки происходят постоянно, публика разная, да и алкоголя достаточно. Много горячих парней из арабских стран – те вообще чуть что, то сразу хватаются за ножи. Но вот чтобы происходило такое, как сегодня, я ранее не видел", – рассказал парень.

Среди задержанных полицией была одна девушка

Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Охрана не вмешалась

В соцсетях писали, что патрульные полицейские, когда прибыли на вызов, якобы не пытались остановить побоище. Однако в полиции Киева опровергли эту информацию. Дело в том, что мужчины в черной униформе, которые находились на месте конфликта, оказались охранниками развлекательных заведений.

В полиции Киева заявили, что они вместо того, чтобы вмешаться в конфликт и прекратить хулиганские действия, стояли и просто наблюдали.

"Поэтому в рамках расследования уголовного производства действиям охранников также будет дана правовая оценка", – добавили правоохранители.

Заведение, в котором отдыхала часть участников конфликта

Киев решил "оторваться", а полиция готовится штрафовать

В ночь на 4 июля Киев гулял до утра. В соцсетях пользователи делились эмоциями и говорили, что вся столица была как "масштабная тусовка".

В частности Ярослав Корец написал на своей странице в Facebook, что ночью в столице были пробки.

"Такой масштабной и всеобщей тусовки, как вчера ночью, я не видел в Киеве уже год. В полночь ехал домой с Труханова и был в приятном шоке. На Трухановом тысячи людей, как будто несётся фестиваль! От желающих тусить образовалась пробка на набережной. Макдональдс на Почтовой – очередь из двух сотен людей. Сагайдачного, Валы, Межигорская – возле каждого бара толпы людей и очереди. Тысячи людей гуляют, танцуют, общаются, обнимаются", – написал Ярослав.

Пробка на набережной ночью 4 июля Facebook – Ярослав Корец

Несмотря на то, что с 1 июля в столице из-за COVID-19 был ужесточен карантин, многие развлекательные заведения действительно продолжили работу после 22 часов. В том числе и на Бессарабке, где произошла драка со стрельбой.

В полиции Киева уже заявили, что будут привлекать к ответственности всех должностных лиц учреждений, которые будут продолжать работать в запрещенное время.

"В соответствии со ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КоАП, за нарушение карантинных требований предусматривается штраф на граждан от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц – от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан", – добавили в полиции.