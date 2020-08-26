Культурная инициатива Сlassic Picnic благотворительного фонда Марии Дидковской "Открытая музыка города" совместно со светским порталом JetSetter.ua даже в карантинных условиях не отказалась от традиционного праздничного концерта классической музыки. Но в этом году он прошел в безопасном формате новой реальности – музыка выдающихся музыкальных коллективов и композиторов прозвучало на большом экране под открытым небом с соблюдением дистанцирование. Команде ВММ, светскому порталу JetSetter.ua и режиссеру Елене Савчук удалось сделать так, чтобы одновременно зазвучала вся Украина.

24 августа во киевском парке имени Тараса Шевченко прошел уже традиционный Classic Picnic, где на большом экране прозвучали выдающиеся музыкальные произведения от ведущих украинских музыкальных коллективов и композиторов.

В этом году организаторы решили провести мероприятие с уважением к ограничительным мерам новой реальности, объединив онлайн и офлайн события. Горожане могли прийти в парк с корзинами и одеялами, чтобы насладиться классической музыкой во время трансляции концерта "Ода независимости", или же просматривать его онлайн на официальном YouTube-канале Classic Picnic и портале Jetsetter.ua/

В День Независимости в Киеве показали грандиозный концерт от Classic Picnic. Фото и видео Фото: Дарья Шрамко

В День Независимости в Киеве показали грандиозный концерт от Classic Picnic. Фото и видео Фото: Дарья Шрамко

"Сначала мы даже не надеялись провести событие этого года, но идея полностью захватила нашу основную команду, очень быстро включились новые люди, и именно благодаря этому все стало возможным. Надеюсь, что такая инициатива вдохновила также и горожан, посетивших мероприятие. Для нас чрезвычайно важно, чтобы классическая музыка была доступна и понятна, влюбляя в себя как можно больше людей", – отметила Мария Дидковская, основательница фонда "Открытая музыка города".

В День Независимости в Киеве показали грандиозный концерт от Classic Picnic. Фото и видео Фото: Дарья Шрамко

В День Независимости в Киеве показали грандиозный концерт от Classic Picnic. Фото и видео Фото: Дарья Шрамко

За концепцию и подачу концерта отвечала режиссер Елена Савчук, которая вместе с командой проекта путешествовала по Украине, чтобы записать выступления одних из самых выдающихся музыкальных коллективов страны, среди которых:

Национальная заслуженная академическая капелла Украины "Думка"

Национальный академический симфонический оркестр Украины

Харьковский национальный академический театр оперы и балета им. Лысенко

Академический камерный оркестр "Виртуозы Львова" (Львовская национальная филармония)

Национальный одесский филармонический оркестр

В День Независимости в Киеве показали грандиозный концерт от Classic Picnic. Фото и видео Фото: Дарья Шрамко

В День Независимости в Киеве показали грандиозный концерт от Classic Picnic. Фото и видео Фото: Дарья Шрамко

Съемки и монтаж концерта проводила команда Jetsetter.ua.

"Проект "Ода независимости" – не только о государственной независимости нашей свободной страны. Он, в частности, о независимости от обстоятельств и свободы от предубеждений: "нельзя собираться на живой концерт – мы сделаем запись", "классическая музыка непопулярна и несовременная - мы разрушим этот миф и убедим в противоположном". Мы не только верим, но и точно знаем, насколько крутой и качественный продукт создаем. Поэтому после знакомства с командой благотворительного фонда "Открытая музыка города" JetSetter.ua просто не мог остаться в стороне! Вдохновляет людей независимостью с любовью к классической музыке", – прокомментировала управляющий партнер портала JetSetter.ua Анна Ганопольская.

В День Независимости в Киеве показали грандиозный концерт от Classic Picnic. Фото и видео Фото: Дарья Шрамко

В День Независимости в Киеве показали грандиозный концерт от Classic Picnic. Фото и видео Фото: Дарья Шрамко

Между прочим, проект стал своеобразным флэшмобом, ведь его транслировали в разных городах, в разных городских пространствах и на различных платформах интернет-изданий. Более того, приобщаться к просмотру призвали известные украинцы, в частности, музыкант Дмитрий Шуров, певица Злата Огневич, дизайнеры Лилия Пустовит, Артем Климчук и Иван Фролов, артисты балета Екатерина Кухар и Алексей Тютюнник и другие поклонники музыкальной классики. И все это стало очередным подтверждением того, что музыка действительно объединяет Украину.

В День Независимости в Киеве показали грандиозный концерт от Classic Picnic. Фото и видео Фото: Дарья Шрамко

В День Независимости в Киеве показали грандиозный концерт от Classic Picnic. Фото и видео Фото: Дарья Шрамко

Справка. Фонд "Открытая Музыка Города" – это проект и одноименный благотворительный фонд Марии Дидковской, целью которого является популяризация классической музыки, повышение музыкального образования граждан и формирования сознательного общества посредством культурных инициатив.

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