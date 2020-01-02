В деле об убийстве Шеремета устроили срочный следственный эксперимент. Видео

Адвокат подозреваемой в деле об убийстве Павла Шеремета, медика Юлии Кузьменко Владислав Добош заявил, что защитников до сих пор не допустили к материалам дела, хотя они давно уже добиваются этого права.

Об этом он рассказал во время прямого эфира на своей странице в Facebook. По его словам, 26 декабря он подал жалование об ознакомлении с материалами дела, в том числе с видео, но так и не получил к ним доступа. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Кроме того, 2 января около 17:00 ему пришло уведомление о том, что следователи планируют провести следственный эксперимент в 18:00, поэтому ему следует прибыть на место.

Убийство Павла Шеремета

"При этом нам не открыли видео (того, по которому будут проводить следственный эксперимент – Ред.). Как они это собираются сделать, я не знаю... Логично было бы, чтобы они открыли нам материалы, предоставили видео, которые они уже предоставили всей стране, но адвокаты не могут получить к ним доступ в процессуальном порядке", – сказал он.

Также стало известно, что Добош подал жалобу уполномоченной по правам человека Людмиле Денисовой. Она состоит из десяти страниц, в ней идет речь о нарушении презумпции невиновности, права на справедливый суд и права на защиту.

По словам Добоша, право на защиту Кузьменко было нарушено, когда следствие не предоставило суду некоторые публичные материалы, например, с брифинга МВД.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в начале декабря 2019 года Добош заявил, что до сих пор не получил оригиналы материалов дела для защиты своей подопечной. Он требовал получения оригиналов телефонных разговоров и видео, которые были приобщены в качестве доказательств к материалам дела.

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