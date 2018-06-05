В Чернобыле вспыхнул пожар возле самого опасного участка

В Чернобыльской зоне недалеко от Рыжего леса горит трава на площади около 10 га.

Об этом OBOZREVATEL рассказали в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям Киевской области.

"Сейчас в зоне отчуждения горит трава и травяная подстилка на площади примерно 10 га. Там работают пожарные подразделения, тушат огонь с самолетов и вертолетов. Радиационной опасности для Киева нет", - заверила пресс-секретарь Виктория Рубан.

В ГСЧС также уточнили, что есть три очага возгорания. Они находятся по дороге к Рыжему лесу, который считается одним из самых загрязненных участков Чернобыльской зоны - во время взрыва на АЭС он принял на себя большую дозу радиации.

Также в пресс-службе говорят, что тушение пожара осложнено сильным ветром. "Но сейчас по нашим данным уровень радиации в Киеве в норме, опасности нет", - сказали в ГСЧС области.

Боятся за детей

В редакцию OBOZREVATEL позвонили читатели и сообщили, что в некоторых детских садиках Киева пришло распоряжение "из районов" не выпускать детей на улицу и закрыть окна.

В департаменте образования, науки, молодежи и спорта КГГА нашим журналистам сообщили, что в связи с пожаром в зоне отчуждения не давали распоряжения в детсады столицы.

Также в департаменте отметили, что администрация дошкольных заведений обязана четко следовать технике безопасности и, в случае угрозы, например загрязнения воздуха, предпринимать определенные меры.

"Руководство каждого детского сада вправе самостоятельно принять решение не выпускать детей на улицу, закрывать окна и осуществлять влажную уборку. Это обычная практика когда горят торфяники под Киевом", - рассказали в департаменте.

Это же нашим журналистам подтвердили в одном из детских садиков Соломенского района. "Если есть угроза, предпринимаем меры. Распоряжения от КГГА мы не получали, а от вас впервые узнали, что в Чернобыле горит лес", - сказала руководитель детского сада.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о пожаре в Чернобыльской зоне на территории Лубянского лесничества.