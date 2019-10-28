В Чернобыле поймали россиян: выяснилось, что с ними будет

В зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции задержали группу сталкеров, среди которых были двое россиян.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Киевской области.

"Во время патрулирования зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, совместно с пограничниками вблизи отселенного г.Припять было обнаружено семь сталкеров: 19-летний житель Житомирской области, 22-летний житель Киевской области, 27-летний житель Киева, жители Запорожья 25 и 26 лет и двое россиян 24 и 33 лет, которые незаконно проникли на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма", - написано в сообщении.

В отношении задержанных были составлены административные протоколы по ст.46-1 (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Статья предусматривает наложение штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Также полиция зоны ЧАЭС направила представление в отношении граждан РФ в Государственную миграционную службу относительно сокращения срока пребывания иностранцев в Украине.

В Чернобыле поймали сталкеров

В Чернобыле поймали сталкеров

В Чернобыле поймали сталкеров

Как писал OBOZREVATEL, Чернобыльскую зону отчуждения за 8 месяцев этого года посетили 74671 человек, а среди иностранцев больше всего это место интересует граждан Великобритании.

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