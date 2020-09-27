В бюджете Киева отмывают миллионы, – Верещук

Ежегодно в бюджет города Киева закладывается около 30% "откатов".

Об этом во время эфира на телеканале Obozrevatel TV заявила кандидат на должность городского головы Киева Ирина Верещук. "В среднем 30% откатов на всем. Я посчитала, что это годовой бюджет Львова. Отмывается, скрывается, крадеться, конвертируется и так далее", – подчеркнула она.

В этом контексте политик обратила внимание, что, в отличие от других городов страны, где власть тратит бюджетные средства на нужды граждан и повышение качества их жизни, в столице другая ситуация.

"Харьков строит муниципальное жилье, тратит миллионы. Никакого муниципального жилья в Киеве. Днепр – недавно закупили новейшие электрические троллейбусы. Мы закупаем в Беларуси дизеля. Это мы так экологическую стратегию внедряем в Киеве? И так на всем. Куда ни кинь, везде бесхозяйственность" , – констатировала Верещук.

В этом контексте она заявила о необходимости не допустить, чтобы городской бюджет Киева на 2021 содержал коррупционные риски и "маржу".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Ирина Верещук назвала десять главных проблем Киева.