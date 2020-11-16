В Броварах после похода к стоматологу умерла 5-летняя девочка

В Броварах Киевской области 14 ноября умерла 5-летняя девочка, воспитанница детсаду "Теремок".

Как рассказала начальница отдела дошкольных учреждений в управлении образования горсовета Ирина Туник, ссылаясь на руководительницу сада Галину Сундук, 13 ноября родители забрали девочку раньше и повели к стоматологу. Там ей положили мышьяк, передает "Трибуна".

На следующий день она в сад не пришла, болел живот. Ребенка повели к врачам.

По словам руководителя первичной медицины Броваров Игоря Кравцова, ее осматривал педиатр в амбулатории №1, была тошнота и рвота. В то же время, угрожающего состояния не было, поэтому назначили лечение и отправили домой.

Туник уточнила, что в субботу утром, 15 ноября, девочке стало совсем плохо, она посинела. Родители вызвали скорую помощь. Ребенок умер дома в присутствии врачей.

В управлении образования и науки и в "первичке" указывают на подозрение тромба. На 16 ноября запланировано вскрытие, по результатам которого установят истинную причину смерти.

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