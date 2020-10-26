В Броварах напали на кандидата в депутаты Кищука: он заподозрил главу райсовета

В Броварах Киевской области напали и избили кандидата в депутаты от политической партии "Україна славетна" Олега Кищука.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. По его словам, инцидент произошел 23 октября около избирательного штаба партии. Кищука госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"После того, как я сел в машину, внезапно двое неизвестных открыли дверь машины и нанесли удары в область лица и скрылись. На место происшествия прибыла скорая помощь и полиция. Сейчас открыто уголовное производство 12020115130000490. Я был госпитализирован с подозрением на сотрясение мозга", – сообщил Кищук.

Он написал, что считает организатором нападения председателя Броварского районной совета Сергея Гришко, с которым у него в течение года, особенно во время избирательной кампании неоднократно возникали конфликтные ситуации.

"Хочу заметить, что за три дня до нападения его машины, одна за которых с номерами АИ1000МТ украла 28 моих агитационных стоек, которые были установлены на выезде из поселка Большая Александровка. По этому факту тоже есть уголовное производство", – написал он.