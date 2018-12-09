Авария с пассажирским самолетом в ''Борисполе'': все подробности

В аэропорту "Борисполь" в воскресенье, 9 декабря, произошла авария с пассажирским самолетом из-за жесткой посадки.

Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на пассажиров, которые летели рейсом авиакомпании МАУ на другом лайнере. Его экипаж предупредил об изменении места посадки, заявив о жесткой посадке одного из самолетов.

"Рейс не может совершить посадку в Борисполе и отправляется в Киев (Жуляны). В Борисполе авария из-за жесткой посадки", — привели пассажиры слова командиров самолета.

Из-за аварии полосу закрыли для полетов, а в связи с перегрузкой других взлетно-посадочных полос "Борисполя" часть рейсов перенаправили в Харьков и Одессу.

Выяснилось, что в 20:03 в "Борисполе" сел самолет Bravo Airways. В то же время согласно данным аэропорта рейс из Брюсселя также сел в "Борисполе", хотя на самом деле он находится в "Жулянах".

Пассажиров из самолета МАУ, который следовал в "Борисполь" из Брюсселя и экстренно сел в Жулянах, не выпускают из салона. Они требуют выпустить их и расценивают действия пилотов как захват в заложники.

В то же время в международном аэропорту "Борисполь" опровергли информацию об аварийной посадке самолета.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что расписание рейсов уже изменено. Причина — плохая погода и минимальная видимость.

"Вниманию пассажиров. В связи с осложненными погодными условиями (туман) и возможным переносом времени вылета и прибытия вашего рейса просим проверять расписание полетов. Актуальная информация на сайте аэропорта", — говорится в сообщении.

Ресурсы, которые отслеживают движение лайнеров, зафиксировали изменение маршрута одного из самолетов. Также сообщается, что на подлете к Киеву уже развернулись многие самолеты. По словам пассажиров, самолет, совершивший посадку в "Жулянах", кружил перед этим над "Борисполем" час.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в аэропорту в Жулянах произошло ЧП с самолетом авиакомпании "Мотор Сич". Як-40 (UR-MSX) столкнулся с техническим автомобилем.