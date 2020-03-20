В Борисполь вернулись 9 самолетов с украинцами: список городов

В пятницу, 20 марта, в международный аэропорт "Борисполь" прибыло девять самолетов с украинцами на борту.
Согласно информации на онлайн-табло воздушной гавани авиалайнеры уже прибыли из Бельгии, Израиля, Доминиканской Республики, Египта и ОАЭ.
Также сегодня ожидаются пять рейсов из Шарм-эль-Шейха, два рейса из Дубая, два из Хургады, один из Ларнаки, один из Тель-Авива, один из Франкфурта, один из Амстердама, один из Брюсселя, один из Цюриха и один из Стамбула.
"Борисполь"
Кроме того, в Киев прибудут самолеты из Лондона, Парижа, Стамбула, Дубаи и Шарджи.
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Скриншот
Скриншот
Скриншот
Напомним, что по состоянию на 19 марта о помощи в возвращении на родину попросили почти 40 тысяч человек.
Как сообщал OBOZREVATEL, 17 марта из Египта эвакуировали 1,5 тысяч украинцев, которые оказались заложниками в карантине.
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