В Борисполь вернулись 9 самолетов с украинцами: список городов

В пятницу, 20 марта, в международный аэропорт "Борисполь" прибыло девять самолетов с украинцами на борту.

Согласно информации на онлайн-табло воздушной гавани авиалайнеры уже прибыли из Бельгии, Израиля, Доминиканской Республики, Египта и ОАЭ.

Также сегодня ожидаются пять рейсов из Шарм-эль-Шейха, два рейса из Дубая, два из Хургады, один из Ларнаки, один из Тель-Авива, один из Франкфурта, один из Амстердама, один из Брюсселя, один из Цюриха и один из Стамбула.

"Борисполь"

Кроме того, в Киев прибудут самолеты из Лондона, Парижа, Стамбула, Дубаи и Шарджи.

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Скриншот

Скриншот

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Напомним, что по состоянию на 19 марта о помощи в возвращении на родину попросили почти 40 тысяч человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 марта из Египта эвакуировали 1,5 тысяч украинцев, которые оказались заложниками в карантине.

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