В "Борисполь" прибыл лайнер с больными иностранцами из Италии: в МАУ дали разъяснение

Самолет авиакомпании МАУ, на котором на рейсе PS312 перевозились пассажиры с подозрением на коронавирус, пройдет всю необходимую санобработку.

Об этом заявил президент компании Евгений Дыхне вечером в четверг, 12 марта, в эфире ток-шоу "Право на владу".

"Согласно инструкциям Минздрава мы каждый самолет обслуживаем дополнительно дезинфекционными средствами. При этом делается дезинфекция практически всех поверхностей в самолете, есть специальные средства, выезжает бригада на самолет сразу после высадки пассажиров и проводит полную дезинфекцию", – рассказал он.

По его словам, борт завтра выйдет на рейсы в штатном режиме, но МАУ будет ждать дальнейших инструкций от Минздрава.

Евгений Дыхне

Главный санитарный врач Виктор Ляшко добавил, что уже в пятницу, 13 марта, будет рассмотрен вопрос касательно санитарно-карантинных мер в "Борисполе".

"Относительно того, что другие пассажиры вышли без температурного скрининга – это реальное нарушение. И если это реально зафиксированный факт – за этим последует вполне конкретная реакция. Мы отработаем этот вопрос", – добавил он, отметив, что вся информация о пассажирах была у сотрудников санэпидемстанции еще за полчаса до посадки самолета.

Как писал OBOZREVATEL, в Киев из Милана прибыл самолет с больными иностранцами, о чем рассказал один из пассажиров. При этом перед вылетом из Италии на коронавирус людей особо не проверяли. Всего на борту было до 200 человек.

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